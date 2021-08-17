В Украине введут доплаты к пенсиям: кто и сколько получит

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабмина о ежемесячной выплате по 300 грн пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Выплаты хотят ввести с 1 октября 2022-го.

Об этом говорится в проекте постановления на сайте Федерации профсоюзов. Также будет проводиться ежегодная индексация выплат.

Так, с 1 марта 2023 года размер доплаты пенсионерам будет повышаться. Эти суммы будет определять Кабинет министров Украины. Напомним, в Украине уже в 2021-м могут ввести накопительную систему пенсионного обеспечения. При этом взносы на "вторую пенсию" нужно будет платить с 2023-го или 2024-го.

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"Мы работаем с депутатами, чтобы все же закон нашел свое место в работе парламента и был принят. После его принятия полтора года готовится подзаконная база, инфраструктура. И если будет принят в 2021 году, то первые взносы пойдут в 2024. Поработаем лучше – могут уйти в 2023-м", – пояснила глава ведомства.

В Украине в ближайшие три года в результате роста размера минимальной зарплаты гарантированная пенсия для тех, кто выполнил определенные условия, увеличится с 2600 до 3066 грн. Согласно закону, для отдельных категорий минимальная пенсия не может быть ниже, чем 40% минимальной зарплаты.

Это следует из данных принятой Верховной Радой бюджетной резолюцией. Ближайшее повышение ожидается в декабре этого года. Как будет меняться размер гарантированной пенсии:

с 1 декабря 2021-го – 2600 грн пенсия (6500 грн минималка);

с 1 октября 2022-го – 2 680 грн пенсия (6700 грн минималка);

с 1 января 2023-го – 2 870 грн пенсия (7176 грн минималка);

с января 2024-го – 3 066 грн пенсия (7665 грн минималка).

Отметим, что такой размер минимальной выплаты (меньше быть не может, а больше – да) касается только тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Требования по стажу для женщин составляет 30 лет, а для мужчин – 35 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Министерстве финансов предлагают создать новый орган для страхования рисков в системе обязательного накопительного пенсионного обеспечения. Такой орган может быть аналогом Фонда гарантирования банковских вкладов.