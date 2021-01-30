В Украине весной подорожают продукты: на что вырастут цены

В Украине весной 2021 года ожидается подорожание зерновой группы, овощей и фруктов. Инфляция в этот период составит 7-8%.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал советник по стратегическому развитию УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Владимир Лапа. Пик цен на молоко приходится на декабрь-январь, а на яйца уже состоялся серьезный рост и потенциал повышения цен дальше ограничен.

"В целом мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7-8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. В первую очередь может подорожать зерновая группа, не исключено краткосрочное сезонный рост цен на овощи и фрукты, которое традиционно проходит весной", – сказал советник по стратегическому развитию УКАБ.

По его словам, доля газа в структуре себестоимости по подавляющему большинству видов пищевой продукции не превышает 3-5%, поэтому прямое влияние будет незначительным, однако существенным оно станет в ресурсном секторе.

"Например, доля газа в структуре себестоимости азотных удобрений составляет около 60%. Аналогично, вместе с газом (а скорее как предпосылка роста стоимости газа) выросли цены на нефть. Если в начале лета это было $35-40 за баррель, то сейчас – $53-55. Если сложить удобрения и нефтепродукты, то это около 40% себестоимости продукции растениеводства. Соответственно, для урожая 2021-го она будет выше. По мясу не следует исключать повышение цен на 5-10% вследствие подорожания кормов", – пояснил Владимир Лапа.

Он также подчеркнул, что в целом на мировом рынке на перспективах посткризисного восстановления существенно подорожали практически все биржевые товары, но выглядит так, что активная фаза этого роста уже в прошлом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к увеличению цен на продукты и товары.