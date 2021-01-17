В Украине в карантин вырос спрос на одну из специальностей: названа зарплата

В Украине из-за карантина вырос спрос на курьеров. Средняя заработная плата для них составляет около 15 тыс. грн. Наиболее востребованы те из них, кто передвигается на мопедах.

Об этом OBOZREVATEL рассказала директор по персоналу Jooble Оксана Огневая. "С введением карантинных мер в 2020 году и локдауна сейчас многие магазины и заведения питания перешли на доставку", – отмечает эксперт. Спрос находится на стабильном уровне как сейчас, так и полгода назад.

Аналитики проанализировали ситуацию на рынке за последних шесть месяцев и отметили, что, как и полгода назад, работодатели стабильно публиковали 400-500 новых вакансий ежемесячно. Самыми популярными, очевидно из-за рентабельности, остаются курьеры на мопедах.

Им украинские работодатели предлагают в среднем 15 000 грн в месяц. Главные требования к соискателям – возраст старше 18 лет; наличие водительских прав и умение водить мототранспорт; ответственность, пунктуальность и аккуратность. Что же касается спроса на работу курьером, то он превышает предложение - на протяжении последних месяцев эксперты сайта фиксируют в среднем от 22 до 25 тысяч поисковых запросов на работу курьером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.