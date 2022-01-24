В Украине – в 4 раза больше, чем в Люксембурге: сколько тратят на продукты в разных странах Европы

Украинцы тратят аж 36% от зарплаты на продукты. Больше из всех стран Европы показатель лишь в России – там платят больше всего – 45,6%, Беларуси – 42,6% и Молдове – 41,7%. Граждане стран ЕС тратят в разы меньше. Люксембуржцы, к примеру, всего лишь 9,4%.

Для сравнения, это почти в 4 раза меньше, нежели жители Украины. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного информагентством "УНИАН" со ссылкой на данные Picodi.

Меньше всего тратят на продовольствие жители Великобритании (6,6%) и Ирландии (7,3%). Чуть больше платят немцы (8,9%).

Всего 10% от заработной платы тратят на еду жители Нидерландов. Вслед за ними в рейтинге идут бельгийцы (10,9%), испанцы (11,8%), французы (12,5%) и португальцы (13,6%).

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Стоит отметить, что в Украине цены на продукты на в разы выше, нежели в странах Евросоюза. В то же время граждане зарабатывают намного меньше, чем жители союза.

Напомним, в ноябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. Это на 237 грн больше, чем в октябре – тогда ее размер составил 14 045 грн. Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 21 144 грн (на 663 грн больше от октябрьского уровня).

Самые низкие – в Херсонской области, где в среднем зарабатывают по 11 314 грн (-157 грн). Разница в средних зарплатах между этими регионами составляет 9 830 грн. То есть, в Херсонской области зарабатывают почти вдвое меньше, чем в Киеве, свидетельствуют данные Госстата.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине на зарплату выше 80 тыс. грн могут рассчитывать программисты. При этом важно отметить, что среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения не только для специалистов IT, но и, к примеру, для врача-уролога и информационного директора (отвечает за информационную систему предприятия).