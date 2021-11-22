В Украине ужесточат требования для пенсионеров: уже через месяц часть 60-летних останется без выплат

В Украине с января 2022 года ужесточат требования к стажу для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. В результате увеличится число тех, кто должен будет работать до 63 или даже 65 лет.

Это следует из закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Требования к стажу растут ежегодно (пока не составят 35 лет). Если в этом году чтобы выйти на пенсию вовремя нужно всего 28 лет, то уже в 2022-м выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только те, кто имеет 29 лет стажа.

Кроме того:

до 63 лет будут без пенсии те, кто в 2022-м достигнут 60-летия и будут иметь от 19 до 29 лет;

до 65 лет будут работать те, кто имеет от 15 до 19 лет стажа и достигли 60-летия в 2022-м.

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Вовсе без пенсии останутся те украинцы, которые имеют меньше 15 лет стажа. Они в лучшем случае смогут претендовать на пособие для лиц, чьи доходы не покрывают даже прожиточный минимум и которые потеряли трудоспособность (вышли из трудоспособного возраста).

Есть два варианта. Первый для тех, кто вовремя подсчитал свой стаж и еще до достижения пенсионного возраста решил копить стаж, но при этом официально не работает. Это может касаться, к примеру, безработных мужчин и женщин, которые занимаются воспитанием ребенка. Они могут добровольно платить в Пенсионный фонд 22% от минимальной зарплаты (1320 грн) ежемесячно и им будет засчитываться стаж.

Второй вариант для тех, кто уже достиг пенсионного возраста. В таком случае стаж можно докупить: стоимость месяца составляет 44% минимальной зарплаты (1640 грн).

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.