В Украине хотят узаконить семейный бизнес: можно без "ФОПов", но придется отчитаться о каждой копейке

Вслед за всеобщим декларированием у депутатов появилась новая инициатива – обязательное декларирование доходов всех членов семьи. Взамен обещают "плюшку" в виде возможности вести семейный бизнес без регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП) и платить единый налог с семьи, а не с каждого члена домохозяйства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Верховной раде зарегистрирован законопроект № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)", авторами которого значатся 17 депутатов от партии "Слуга народа". Главная идея проекта заключается в том, чтоб сделать домохозяйства (семьи) полноценными субъектами предпринимательства и привлечь их к экономической активности.

С этой целью впервые на законодательном уровне будет введено понятие "домохозяйство". Это может быть одно лицо или совокупность лиц, которые живут вместе, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют свои средства и расходы.

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При этом, члены домохозяйства могут и не быть связаны родством. Главное условие – совместное проживание и ведение совместного домашнего хозяйства. Количество членов домохозяйства не ограничивается. Другими словами, это обычные семьи с единственным отличием – членом домохозяйства может быть и один человек.

Законопроектом предусмотрено, что домохозяйство может осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации "ФОПа". Однако надо соблюдать четыре условия:

Ежегодно подавать годовую налоговую декларацию домохозяйства, в которой указывать доход всех членов семьи. Перечень таких доходов в проекте тоже определен, и он довольно обширный – от заработной платы, пенсии, стипендии, разного вида соцвыплат до выигрышей, призов, подарков и пассивных доходов. В семейном бизнесе могут участвовать исключительно члены одного домохозяйства, без никаких нанятых посторонних лиц; Размер годового дохода домохозяйства от предпринимательской деятельности не должен превышать сумму 8 млн грн; Заниматься можно только определенными видами деятельности, хотя их выбор достаточно широк – от парикмахерских и косметологических услуг, юридических консультаций, репетиторства до торговли на рынке, ремонта обуви, стирки белья и т.п. Под запретом лицензированная деятельность, посредничество при купле-продаже, аренде и оценке недвижимости, независимая профессиональная деятельность (врачи, нотариусы, адвокаты, бухгалтера и т.п.) и работа с ювелиркой.

Подавать семейную налоговую декларацию, согласно законопроекту, будет уполномоченное лицо (представитель) домохозяйства. Никаких особых требований к нему нет. Главное, чтобы член семьи был совершеннолетний и дееспособный. В семье из нескольких человек представителя выбирают по усмотрению большинства, а если речь идет об институционном домохозяйстве, то уполномоченным лицом может быть лишь руководитель учреждения или уполномоченное им лицо.

Домохозяйства будут платить единый семейный налог (так называемое "семейное налогообложение"). "Большинство расходов домохозяйств на потребление финансируется совместно из общего бюджета домохозяйства (семьи), в то время как доходы и имущественное положение подлежат налогообложению отдельно по каждому члену семьи. Из-за этого происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки", - идет речь в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, введение семейного налогообложения по мнению авторов документа, сделает такую налоговую нагрузку на семью более справедливой. В случае принятия законопроекта семейное декларирование и налогообложение введут не раньше 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине физические лица-предприниматели ("ФОПы") заплатили в 2021 году 34,8 млрд грн единого налога. Это не только превышает показатель 2020 года на 7,2 млрд грн, когда с "ФОПов" было собрано 27,6 млрд грн, но и является рекордом за последние 5 лет.