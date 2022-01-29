Украинские семьи ежегодно будут показывать все свои доходы: зачем и в каких случаях

В парламенте готовят очередное ноу-хау для украинцев. Представители монобольшинства предлагают законодательно внедрить совершенное новое для Украины явление – домоэкономика. Идея заключается в том, чтоб сделать домохозяйства (семьи) полноценными субъектами предпринимательства и привлечь их к экономической активности. С этой целью будет введено обязательное декларирование доходов семьи и семейное налогообложение.

Такие новшества содержатся в законопроекте № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)", который зарегистрирован в Верховной Раде 21 января. Авторами документа выступили 17 народных депутатов от партии "Слуга народа", в числе которых и скандально известная Галина Третьякова, возглавляющая в парламенте "социальный" комитет.

Однако декларация для домохозяйств будет обязательной не только для ведения семейного бизнеса. Проектом предусмотрены и другие случаи, в которых без декларирования доходов не обойтись. OBOZREVATELразбирался, каких новаций следует ожидать украинским семьям, если инициатива "Слуг" будет реализована.

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Как указано в пояснительной записке к документу, в Украине сегодня насчитывается около 15 млн домохозяйств. По подсчетам Госстата, большинство из них состоят из 2-3 человек. Доходы таких домохозяйств (семей), в основном, состоят из оплаты труда членов семьи, доходов от предпринимательской деятельности и от самостоятельной трудовой деятельности.

Однако, только у 0,9% домохозяйств основой дохода является предпринимательская деятельность. По мнению авторов законопроекта, это является очень низким показателем и свидетельствует о том, что государство не создало соответствующие условия для хозяйственной деятельности указанной категории субъектов.

Вместе с тем, как утверждают парламентарии, введение "семейного налогообложения" еще не значит, что в Украине появится новый специальный налоговый режим. Это лишь предполагает некоторое дополнение действующей системы налогообложения доходов физических лиц с целью определения справедливой налоговой нагрузки на семью в целом.

"Большинство расходов домохозяйств на потребление финансируется совместно из общего бюджета домохозяйства (семьи), в то время как доходы и имущественное положение подлежат налогообложению отдельно по каждому члену семьи. Из-за этого происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки", - идет речь в пояснительной записке.

С другой стороны, на сегодняшний день определение "семья" и/или "домохозяйство" в качестве субъектов налоговых отношений не предусмотрено на законодательном уровне. А это, в свою очередь, не позволяет развивать механизм социальной поддержки домохозяйств, уверенны нардепы.

Исходя из определения, которое наводится в законопроекте, домохозяйство нельзя в полной мере приравнивать к семье, хотя в большинстве случаев это, конечно, семьи. Главное отличие в том, что домохозяйство может состоять и из одного человека.

Также домохозяйством может быть несколько человек, которые живут вместе, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют свои средства и расходы. При этом, члены домохозяйства могут и не быть связаны родством. Главное условие – совместное проживание и ведение совместного домашнего хозяйства. Количество членов домохозяйства не ограничивается.

Проект предлагает еще два вида домохозяйств – индивидуальные и институционные. В первом случае речь идет об одном человеке, который проживает в отдельной жилой единице или занимает в качестве жильца отдельную комнату (комнаты), но не связан общим бытом с остальными жильцами в данном помещении. Во втором случае подразумеваются лица, живущие в социальных или медучреждениях, воинских частях, учреждениях соцобслуживания.

Законопроект запрещает гражданам находится сразу в нескольких домохозяйствах одновременно. В течение одного финансового года лицо может быть членом лишь одного домохозяйства.

Предполагается, что ежегодное налоговое декларирование доходов домохозяйства будет добровольным. А вот обязательным оно станет для семей только в трех случаях:

Для получения налоговой скидки

Новация законопроекта состоит в том, что налоговую скидку одного из членов домохозяйства может получить любой другой из членов семьи. Например, право на налоговую скидку имеется у пенсионера, который в течение года оплачивал свое лечение или вносил платежи по страховке. Однако, если такой пенсионер не работает и, соответственно, не платит подоходный налог, то воспользоваться своим правом на возврат части уплаченных налогов он не может.

А вот если проект Закона будет поддержан в парламенте, то налоговой скидкой смогут воспользоваться другие родственники в пределах одного домохозяйства. Единственное условие – подать семейную декларацию.

Для получения государственной поддержки в виде социальных выплат, льгот, услуг и пр.

Законопроектом вводится новое понятие – социальный трансферт. Его цель – поддержка домохозяйства при наступлении сложных жизненных обстоятельств, а также уменьшение социального расслоения населения по уровню доходов.

Предполагается, что социальный трансферт будет представлен в таких формах:

социальные гарантии, обеспечивающие достаточный жизненный уровень для семьи (одежда, питание, расходы на жилье). Сюда могут быть отнесены выплаты малоимущим, субсидии и пр.;

различные социальные льготы в материальной и денежной форме (например, компенсация за проезд в транспорте);

социальное страхование;

социальные услуги (уход на дому, социальное сопровождение и др).

Для получения домохозяйством вышеперечисленных видов господдержки подача семейной декларации является обязательной. При этом к социальным трансфертам не относятся стипендии и пенсии. Поэтому для семей, членами которых являются пенсионеры и/или студенты, подача ежегодных налоговых деклараций не предусмотрена.

Для ведения предпринимательской деятельности (семейного бизнеса).

Еще одним важным новшеством законопроекта является то, что семьям разрешат вести предпринимательскую деятельность даже без регистрации ФЛП. Достаточно будет подавать годовую налоговую декларацию и не зарабатывать больше 8 млн грн в год.

Кроме того, надо будет придерживаться некоторых правил:

участниками семейного бизнеса быть должны исключительно члены домохозяйства;

заниматься можно только определенными видами деятельности, хотя их выбор достаточно широк – парикмахерские и косметологические услуги, юридические консультации, репетиторство, торговля на рынке, стирка белья и многое другое.

По сути, круг того, где могут зарабатывать домохозяйства, ограничивается лишь лицензированной деятельностью, посредничеством при купле-продаже, аренде и оценке недвижимости, работой с ювелиркой и независимой профессиональной деятельностью (врачи, нотариусы, адвокаты, бухгалтера и т.п.).

Домохозяйства, которые будут вести экономическую деятельность, отнесут к субъектам микропредпринимательства наравне с ФЛП и юрлицами, у которых в штате до десяти работников и доход до 2 млн евро в год. Также предусмотрено, что если семьи-предприниматели не смогут удовлетворить требования кредиторов, то по отношению к ним, как и к ФЛП, будет применяться процедура банкротства.

Согласно законопроекту, это будет уполномоченное лицо (представитель) домохозяйства. Никаких особых требований к нему нет. Главное, чтобы член семьи был совершеннолетний и дееспособный. В семье из нескольких человек представителя выбирают по усмотрению большинства, а если речь идет об институционном домохозяйстве, то уполномоченным лицом может быть лишь руководитель или уполномоченный им орган учреждения.

К обязанностям представителя, кроме подачи декларации, отнесен также упрощенный учет доходов и расходов домохозяйства, причем не по своему усмотрению, а в порядке, который отдельно разработает Кабмин.

Если затраты домохозяйства в законопроекте указаны лишь двумя строчками (социальный прожиточный минимум на каждого члена семьи и затраты на осуществление хоздеятельности), то список доходов довольно внушительный. К ним законопроект относит:

зарплату и приравненные к ней доходы;

прибыль от предпринимательской деятельности;

вознаграждение по договорам;

денежное обеспечение и другие выплаты военнослужащим и членам их семей, правоохранителям;

стипендию;

выигрыши, призы и подарки;

выплаты от негосударственных пенсионных фондов;

социальные трансферты и пр.

В случае принятия законопроекта семейное декларирование и налогообложение введут не раньше 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили дополнить перечень видов деятельности, запрещенных для работы по упрощенной системе налогообложения. Из первой и второй группы т.н. "ФОПов"-единщиков (плательщиков единого налога), к примеру, хотят исключить оптовых торговцев, интернет-провайдеров, риелторов, аптеки, медклиники, врачей и строителей. Налоговые новшества для физлиц-предпринимателей прописаны в законопроекте № 6348.