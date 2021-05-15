В Украине урезали средние зарплаты: кто и сколько зарабатывает

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Зарплаты в Украине

В Украине средняя зарплата с начала 2021-го до мая снизилась с 13,2 до 12,9 тыс. грн. В то же время желаемая зарплата, которую украинцы указывают в своих резюме, выросла с 13,7 до 13,8 тыс. грн.

Таким образом, разрыв между желаемым и реальным заработком увеличился в среднем с около 500 до 900 грн. Это следует из данных статистики кадрового портала Work.ua. Самая высокая средняя зарплата в Киеве – 16 тыс. грн.

Зарплата по городам:

  • Киев 16000 грн

  • Днепр 13500 грн

  • Запорожье 11500 грн

  • Львов 13000 грн

  • Одесса 14000 грн

  • Харьков 13000 грн

  • Винница 11500 грн

  • Житомир 11000 грн

  • Ивано-Франковск 11000 грн

  • Кривой Рог 11000 грн

  • Кропивницкий (Кировоград) 10000 грн

  • Луцк 11000 грн

  • Николаев 11000 грн

  • Полтава 11000 грн

  • Ровно 11300 грн

  • Суммы 10000 грн

  • Тернополь 11500 грн

  • Ужгород 11000 грн

  • Херсон 10000 грн

  • Хмельницкий 11000 грн

  • Черкассы 10500 грн

  • Черновцы 12000 грн

  • Чернигов 10500 грн

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост зарплат, количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие оклады в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

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