В Украине урезали средние зарплаты: кто и сколько зарабатывает

В Украине средняя зарплата с начала 2021-го до мая снизилась с 13,2 до 12,9 тыс. грн. В то же время желаемая зарплата, которую украинцы указывают в своих резюме, выросла с 13,7 до 13,8 тыс. грн.

Таким образом, разрыв между желаемым и реальным заработком увеличился в среднем с около 500 до 900 грн. Это следует из данных статистики кадрового портала Work.ua. Самая высокая средняя зарплата в Киеве – 16 тыс. грн.

Зарплата по городам:

Киев 16000 грн

Днепр 13500 грн

Запорожье 11500 грн

Львов 13000 грн

Одесса 14000 грн

Харьков 13000 грн

Винница 11500 грн

Житомир 11000 грн

Ивано-Франковск 11000 грн

Кривой Рог 11000 грн

Кропивницкий (Кировоград) 10000 грн

Луцк 11000 грн

Николаев 11000 грн

Полтава 11000 грн

Ровно 11300 грн

Суммы 10000 грн

Тернополь 11500 грн

Ужгород 11000 грн

Херсон 10000 грн

Хмельницкий 11000 грн

Черкассы 10500 грн

Черновцы 12000 грн

Чернигов 10500 грн

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост зарплат, количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие оклады в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.