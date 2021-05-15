В Украине урезали средние зарплаты: кто и сколько зарабатывает
В Украине средняя зарплата с начала 2021-го до мая снизилась с 13,2 до 12,9 тыс. грн. В то же время желаемая зарплата, которую украинцы указывают в своих резюме, выросла с 13,7 до 13,8 тыс. грн.
Таким образом, разрыв между желаемым и реальным заработком увеличился в среднем с около 500 до 900 грн. Это следует из данных статистики кадрового портала Work.ua. Самая высокая средняя зарплата в Киеве – 16 тыс. грн.
Зарплата по городам:
Киев 16000 грн
Днепр 13500 грн
Запорожье 11500 грн
Львов 13000 грн
Одесса 14000 грн
Харьков 13000 грн
Винница 11500 грн
Житомир 11000 грн
Ивано-Франковск 11000 грн
Кривой Рог 11000 грн
Кропивницкий (Кировоград) 10000 грн
Луцк 11000 грн
Николаев 11000 грн
Полтава 11000 грн
Ровно 11300 грн
Суммы 10000 грн
Тернополь 11500 грн
Ужгород 11000 грн
Херсон 10000 грн
Хмельницкий 11000 грн
Черкассы 10500 грн
Черновцы 12000 грн
Чернигов 10500 грн
Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост зарплат, количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие оклады в бюджетной сфере.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.