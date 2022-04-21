В Украине урезали помощь по безработице, зато упростили ее оформление

В Украине сократили максимальный размер пособия по безработице до полутора минимальных зарплат – 9750 грн. Ранее максимальный размер пособия по безработице был привязан к прожиточному минимуму и составлял 9924 грн. С 1 июля он должен был повыситься до 10 400 грн, но этого не произойдет, т.к. теперь сумма зависит не от прожиточного минимума, а от минимальной зарплаты.

Такие изменение предусматривает законопроект № 7275, который депутаты одобрили во втором чтении 21 апреля. "За" проголосовали 296 народных депутатов (чтобы ознакомиться с поименными результатами голосования, доскролльте новость до конца).

Правила будут действовать во время действия военного положения и еще 180 дней после его отмены. В целом список новшеств таков:

выплата пособия по безработице прекращается при нахождении безработного за границей более 30 календарных дней;

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максимальный размер пособия по безработице составляет не более 1,5 минимальной заработной платы;

выплаты пособия по безработице происходят без личного посещения центров занятости (при условии, что человек любыми средствами коммуникации подтвердил намерение находиться в статусе безработного);

безработные на временно оккупированных территориях и регионах, где идут активные бои, не лишаются статуса безработного;

статус зарегистрированного безработного для внутреннее перемещенных лиц, у которых нет документов, предоставляется без требований обычной процедуры;

размер пособия для таких лиц определяется согласно имеющейся информации в реестрах и базах данных органов исполнительной власти;

исполнительная власть обязана урегулировать вопросы предоставления статуса безработного переселенцам, которые формально на расторгли трудовые договоры с работодателями.

Также Кабмину разрешено вводить дополнительные программы государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, безработных и работодателей. В частности:

предоставлять работодателю, трудоустраивающему безработных переселенцев, компенсацию расходов на оплату труда таким работникам;

оказывать финансовую помощь для организации предпринимательской деятельности безработным лицам, изъявившим такое желание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рынок труда из-за войны оказался в состоянии кризиса. Количество вакансий резко сократилось, а средняя зарплата снизилась с 15 035 до 13 736 грн только за первый месяц полномасштабной войны России против Украины.