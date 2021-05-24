В Украине стали производить меньше молока: опубликованы цифры

По итогам четырех месяцев 2021-го в Украине было произведено 2 млн 519,3 тыс. т молока (-5,2% против 2020 года, когда за 4 месяца произвели 2 млн 656,6 тыс. т). При этом промышленный сектор почти не потерял позиций.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока. "Стоит заметить, что хозяйства промышленного направления за январь-апрель 2021-го обеспечили 35,8% общего вала. К примеру, в 2020-м эта доля составила 34,1%, а пять лет до того – лишь 30,8%", – отмечает аналитик Яна Линецкая.

Отмечается, что больше всего нарастили производство молока Тернопольская (+13,3%), Запорожская (+7,5%), Винницкая (+6,2%) и Хмельницкая (+6%) области. ТОП-5 областей по объему производимого промышленными фермами молока:

Полтавская – 130,8 тыс. тонн;

Черкасская – 97,4 тыс. тонн;

Харьковская – 81,0 тыс. тонн;

Черниговская – 80,0 тыс. тонн;

Киевская – 74,5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что украинский молодой картофель продается в магазинах и супермаркетах по цене на 50% выше, чем израильский. Так, 1 кг импортных овощей стоит 26,9 грн, а украинского производства – 41,9 кг.

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