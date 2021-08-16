В Украине средняя зарплата врача-предпринимателя превысила 45 тысяч гривен

В Украине средняя зарплата врача-предпринимателя по итогам 2020 года составила 46 тысяч гривен в месяц. Речь идет о медиках, которые начали работать с Национальной службой здоровья.

Рекордсменами по уровню заработной платы стали врачи-ФЛП из Кировоградщины – они зарабатывали примерно 82 тысячи гривен в месяц. Об этом говорится в данных Opendatabot.

На втором месте Николаевская область – 68 тысяч гривен в месяц, в тройке по уровню зарплат Киев – 58 тысяч гривен.

224 миллиона гривен целом заработали врачи-предприниматели, которые начали работать с Национальной службой здоровья. В основном это семейные врачи.

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Больше всего договоров с НСЗУ заключили ФЛП-врачи из Одесской (50), Львовской (34) и Днепропетровской (33) областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что зарплаты сотрудников экстренной медицинской помощи в 2021 году вырастут до 29,6 тысячи гривен. По итогам 2020 года они в среднем получали по 21 тысяче гривен.