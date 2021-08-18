В Украине собрать мальчика в школу будет дороже, чем девочку: озвучены суммы

В Украине комплект нужных вещей для школы для мальчика обойдется в 2428 грн, а для девочки чуть меньше – 2388 грн. Однако еще 11 300 грн придется заплатить за ноутбук (если это онлайн-обучения).

Об этом сообщили аналитики OLX. Так, из предложений на платформе онлайн-объявлений, гардероб для мальчика можно купить за 1450 грн. По сравнению с минувшим годом, это на 7% дороже.

В этот комплект вещей входят 2 рубашки (по 150 грн), штаны (200 грн), туфли (300 грн), спортивный костюм и кроссовки (300 и 350 грн). Одеть девочку в школу будет стоить немного дешевле. Комплект школьницы обойдется в 1410 грн. В него входят: 2 блузки (по 180 грн), юбка (200 грн), туфли (250 грн), а также спортивный костюм и кроссовки (по 300 грн).

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Причем еще в 2020-м комплект для школьницы стоил всего на 10 грн меньше. Также нужно приобрести канцелярские принадлежности:

10 тетрадей (18 листов) – по 4 грн;

3 шариковых ручки – от 1 грн 20 коп. до 120 грн;

2 карандаша – от 3 до 50 грн;

линейка – от 2 до 100 грн;

набор фломастеров – от 20 до 190 грн;

пенал и дневник – 80 и 60 грн.

Кроме того, берем в учет покупку рюкзака (460 грн) и сумку для сменной обуви (135 грн). Плюс ко всему некоторые родители советуют приобрести ланчбокс – 172 грн.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 3000 украинских семей не имеют финансовой возможности базово собрать ребенка в школу. Они рассчитывают на получение помощи в виде портфелей со школьными принадлежностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже к осени ожидается подорожание обуви и одежды. За последний год выросли цена на энергоносители, а это в свою очередь повлияло на подорожание ресурсов, которые используются в производстве обуви. Заводы потребляют большое количество электроэнергии. Это оказало влияние на затраты при изготовлении материалов для обуви.