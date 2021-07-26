В Украине силовики закрыли все магазины B2B Jewelry: в компании заявляют, что украшения изъяли

Сеть магазинов B2B Jewelry по всей Украине закрыли. В компании заявляют, что помещения и производство "опустошили и опломбировали". Деятельность компании уже прекращали в 2020-м, тогда СБУ подсчитала, что от пирамиды пострадали 600 тыс. украинцев, они отдали B2B Jewelry 250 млн долларов.

Однако в 2021-м магазины снова восстановили свою работу. 25 июля, как заявляют сами представители сомнительной компании, их снова закрыли. "Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали. Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект", – говорится в заявлении B2B Jewelry.

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Информацию о закрытии магазинов также подтвердили собеседники издания Лига в Нацполиции и СБУ. Как уже писал OBOZREVATEL, на самом деле ювелирный магазин стоит на вершине целой пирамиды, а под ней реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников. Итак, как это работает:

Первый этап – заманить жертву. Реклама в СМИ и ролики в соцсетях, восторженные отзывы якобы клиентов, обещание сенсационного заработка;

Второй этап – вовлечь в схему. Чтобы купить ювелирное изделие, придется зарегистрировать и стать участником общей системы. Кэшбек обещают только участникам схемы.

Третий этап – внушить, что на новом инструменте можно заработать и заставить привести новых "клиентов", за каждого якобы дадут дополнительный бонус. "Каждый новый участник от вашего имени усиливает ваш кэшбэк в виде бонусов со всех покупок, совершенных при его участии. Вам будет начислен бонус – процент от суммы покупки, который равен разнице ваших рангов. А также каждая покупка входит в ваш общий объем продаж", – говорится на сайте B2B.

Как сообщал OBOZREVATEL, реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников.

Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.

В конце марта 2020-го инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты якобы из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.