В Украине взлетела цена на мед: стоит ли ждать удешевления

В 2021 году в Украине стремительно выросли цены на мед. Подорожание составило 15-25%, что привело к тому, что за пол-литра продукта в среднем приходится платить 100 грн. Экономисты же утверждают: это – не предел.

По мнению пчеловодов, причиной для скачка цен стали несколько факторов, сообщает ТСН. В частности, речь идет об:

увеличении спроса на украинский мед за границей;

удорожании ресурсов, необходимых для его изготовления.

"Все ресурсы для добычи меда подорожали вдвое. Это по меньшей мере", – рассказал изданию пчеловод из Запорожья Андрей Лебедь.

Скачок цен на мед не является чем-то уникальным, утверждает экономист Олег Пендзин. По его словам, при общем росте цен на продукты не подорожать мед не мог.

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"Общие тенденции роста цен затронули и этот рынок тоже. Ведь затраты на человеческий труд, на энергоносители, расходы на обслуживание пасек также увеличились за последнее время", – отметил он.

По словам пчеловодов, в ближайшее время ожидать падения цен на мед не стоит. Впрочем, подорожания тоже не будет. Они уверяют: стоимость меда будет держаться на нынешнем уровне по крайней мере до весны.

Другого мнения придерживаются экономические эксперты. По их словам, продукты и дальше будут дорожать. А вместе с ними и мед.

Причин для этого, как минимум, две. Это:

подорожание энергоносителей;

увеличения с первого декабря минимальной заработной платы в Украине.

В Национальном банке заявили, что пик повышения цен на товары пройден. В дальнейшем инфляция должна снизиться с текущих 10,9% до 9,6% в 2021 году, и до 5% в конце следующего года. Следовательно, такого глобального повышения цен, как было зафиксировано в октябре, больше не будет.

По мнению НБУ, этому поспособствует ряд факторов. Речь идет об:

укрепление гривны – это должно сказаться на ценах импортной продукции;

поступление на рынки нового урожая – это обязано повлиять на снижение темпов удорожания продовольственных товаров.

Помимо этого, по мнению Нацбанка, рост цен должен замедлиться из-за того, что ситуация, произошедшая в 2020 году не должна повториться. Тогда, напоминают в банке, на протяжении первого полугодия цены на многие товары находились на рекордно низком уровне, учитывая низкий спрос из-за коронакризиса.

"А уже во втором полугодии 2020 года спрос быстро восстановился, что и ускорило инфляцию. Как результат, рост цен в первом полугодии 2021 года был более ощутим", – рассказывают в НБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: общее подорожание товаров в Украине по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).