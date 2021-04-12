В Украине резко подорожала растаможка части машин: за что и сколько придется платить

В Украине в апреле резко подорожала растаможка автомобилей из США. Если ранее стоимость растаможки была фиксированной и составляла $400, то сейчас, как предполагают участники рынка, украинским покупателям придется заплатить в среднем по $1 тыс.

Об этом сообщает издание UBR. При покупке авто на аукционах США теперь нужно будет ориентироваться на стоимость доставки моделей в Украину из каждого конкретного штата, поскольку цены сильно отличаются.

Более того, таким образом украинцы вынуждены будут платить и больше налогов, поскольку как таможенная стоимость, так и налоги высчитываются с учетом цены приобретенного транспортного средства (таможенники берут ее из сервисов, которые отслеживают результаты торгов в Штатах), а также стоимости его транспортировки непосредственно в Украину.

В Гостаможне решили пересмотреть подход к оценке доставки транспортного средства, поскольку ценовой диапазон, в зависимости от мест отправки в США, может временами в сравнении со старой ценой в $400 достигать и $1,3 тыс., но иногда – и существенно меньше. Например, доставка из штата Монтана обойдется намного дороже, чем из Джорджии.

"Этот документ на самом деле повторяет правила Таможенного кодекса, что нужно учитывать при определении таможенной стоимости авто из США цену доставки. Просто раньше не было документа, который мог бы учесть транспортные расходы", – рассказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.