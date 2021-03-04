В Украине резко подешевеет доллар НБУ показал, сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара с 3 по 4 марта снизится с 27,93 до 27,84 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Регулятор показывает усредненное значение, исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Реальная стоимость доллара станет известно по итогам спроса баланса и предложения на рынке.

Напомним, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что доллар в марте может опуститься до отметки в 27,4 грн/$. "Есть и негативный сценарий при котором доллар значительно подорожает (до 28,5 грн/$). "Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн; европейская валюта – в диапазоне 33,5-34,8 грн", – прогнозирует аналитик.

В первой неделе марта эксперт ожидает незначительную девальвацию: доллар может вырасти в цене на 10-20 копеек. "Если говорить о динамике за весь февраль, курс доллара, установленный НБУ, снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EUR-USD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+1,1%)", – отмечает аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.