В Украине распространяют фальшивки: какие купюры самые опасные и что должен знать каждый

Национальный банк Украины отчитался о значительном сокращении количества фальшивых купюр в Украине. В 2022-м число поддельных купюр, о которых стало известно регулятору, сократилось в три раза. На эту тенденцию повлияла не только бдительная работа силовиков, но и полномасштабная война. Украинцы стали реже жаловаться на подделки и больше пользоваться безналичными расчетами.

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Фальшивомонетчики при этом пытаются не упустить свой заработок. Они открыто продают фальшивки в соцсетях, доставляют их в любой район крупных украинских городов и обещают "высокое качество" поддельных купюр. О том, какие деньги находятся в зоне риска и что стоит знать украинцам, чтобы не стать жертвой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько в Украине фальшивок и какие деньги чаще подделывают

Самая опасная купюра – 500 грн, рассказывают в НБУ. Именно ее чаще всего подделывают. Меньше всего фальсифицируют банкноты небольшого номинала: производить подделки дорого, и поэтому фальшивка в 50 грн может себя не окупить. Что интересно, редко также подделывают и самую большую купюру в 1000 грн: вероятно, у мошенников нет достаточного количества необходимого современного оборудования. В 92% случаев фальсифицируют банкноты старого образца. Они хуже защищены. Кроме того, на такую купюру чаще обращают внимания – и с ней больше шансов попасться.

В целом количество фальшивок, которые изъяли, сократилось в 2022-м в три раза. В Нацбанке уверены, что значительно снизилось и количество подделок. Однако, вполне вероятно, что украинцы в период активных военных действий меньше обращались в Нацбанк и полицию с жалобами на фальшивки. Кроме того, увеличился и процент безналичных расчетов.

"В банки фальшивки очень редко подают. За последние три года мне встречались трижды фальшивые доллары. С гривнями ситуация еще лучше. Подделки в магазинах, заведениях общепита, транспорте сбывают. Современные терминалы фальшивки не примут, это однозначно. Может быть есть какие-то старые терминалы, но точно не нашего банка, и я о таких не слышала", – рассказывает OBOZREVATEL директор отделения одного из госбанков в Днепре Елена.

Эксперт поясняет: если у банка есть сомнения, настоящие ли гривни они получили от клиента, деньги отправляются на бесплатную экспертизу в НБУ. Но если окажется, что купюра фальшивая, ее изымут без возмещения ущерба. Львиная доля фальшивок – низкого качество. Их можно распознать даже на ощупь. Действительно качественных подделок мало, однако однозначно определить подлинность таких купюр может только специальная экспертиза.

Как работают фальшивомонетчики

"Платишь 20% номинала на кошелек, получаешь уже завтра свои денежки", – рассказывает OBOZREVATEL администратор одного из каналов в Telegram, который распространяет фальшивки. Продавец обещает, что такие фальшивки не распознают даже терминалы. При этом есть конкретный список терминалов, которые якобы принимают фальшивки. Найти продавца фальшивки в сети можно за считанные минуты.

Цепочка распространения поддельных денег состоит как минимум из четырех элементов: одни люди занимаются изготовлением, другие – рекламируют и распространяют их среди желающих купить подделки. Чаще всего с помощью почты. Третьи – получают посылки и прячут их в полях, на детских площадках и т.д. (кладмены). И замыкающая цепочка – те, кто покупает эти фальшивки, находит в указанных местах и далее сбывает их в магазинах, кафе, общественном транспорте.

Такая система позволяет реальным фальшивомонетчикам избежать наказания. Они не общаются с покупателями, сами не занимаются распространением "купюр". А вот те украинцы, которые покупают и сбывают фальшивки, находятся в самом уязвимом положении. За распространение им грозит до семи лет тюрьмы.

Продавцы рекламируют фальшивки в соцсетях, создают специальные каналы, предлагают свою продукцию в Даркнете. В качестве подтверждения: показывают процесс изготовления фальшивки. За 1 тыс. грн можно купить 4 тыс. фальшивых гривен.

Точное количество фальшивых купюр определить невозможно. Национальный банк может отчитываться только о тех деньгах, которые попали к ним на проверку или о которых им стало известно от правоохранителей, банков. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, каждому украинцу стоит изучить как минимум основные защитные элементы купюр, отказаться от использования налички крупного номинала в общественном транспорте, в магазинах, где на кассах нет детектора валют.