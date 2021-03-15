В Украине проверили субсидиантов: кому придется вернуть деньги в бюджет

В Украине с 2021-го работает новый механизм проверки субсидиантов. Те, кто нарушил одно из правил, должны будут вернуть полученные деньги в государственный бюджет.

Об этом говорится в постановлении "Об упрощенном порядке предоставления субсидии". За что могут забрать деньги:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Министерство финансов в 2020-м проверило выплаты (субсидии, пенсии и т.д) на общую сумму в 455 млрд грн. Всего нашли 2,5 млн подозрительных получателей на общую сумму в 1,6 млрд грн. Больше всего злоупотребление среди субсидиантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте министерства. 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки касаются субсидий.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.