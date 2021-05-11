В Украине произошел всплеск продаж квартир: озвучены цифры

За 4 месяца 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилось минимум на 5-7%. В крупных городах, таких как Одесса, Львов, Харьков и Днепр, количество сделок выросло в среднем на 3-5%.

Об этом сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. Президент ассоциации Юрий Пита заявил, что в Киеве на наиболее востребованное малогабаритное жилье (1- и 2-комнатные квартиры площадью до 50 кв. м) спрос оставался постоянным.

"В сегменте 3-х и многокомнатных квартир во время апрельских локдаунов спрос снизился на 10-15%, а в некоторых городах и до 20%. Однако майское ослабление карантина способствует реализации отложенного спроса. С начала мая, по сравнению с началом апреля, количество сделок в зависимости от площади и локации жилья выросло на 3-5%", – говорит эксперт.

Что касается вторичного рынка жилья в пригородах, то специалист сообщил, со второй половины апреля наблюдался рост спроса в пределах 10-12% почти во всех регионах. Причем более 40% спроса пришлось на частные дома площадью 80-150 кв. м на расстоянии до 20 км от городских границ. В зависимости от расположения, качества и площади домов, стоимость таких домов выросла до 5-6%. При этом в 85% всех загородных объектов, выставленных на продажу, цены сохранялись на уровне конца 2020-го.

По прогнозам АСНУ, пик активности на вторичном рынке жилой недвижимости Украины придется на вторую половину мая и ожидаемо продержится до конца июня. В этот период около 45-50% спроса будет сконцентрировано на сегменте загородной недвижимости (квартиры, частные дома, таунхаусы), до 40% потенциальных покупателей будут интересовать 1, -2-комнатные квартиры в пределах городов, и до 10% – квартиры площадью более 70 кв. м.

На цены в ближайшие месяцы, по мнению эксперта, могут повлиять несколько факторов. Среди них: геополитическое напряжение на границах страны, увеличение стоимости энергоносителей и общеэкономическая ситуация в стране.

Председатель Белоцерковского городского отделения АСНУ Валерий Рабенок отметил, что в Белой Церкви за период с января по апрель 2021-го, по сравнению с таким же периодом минувшего года, количество сделок на вторичном рынке жилья увеличилось на 8-10%. Ключевыми причинами роста продаж жилья эксперт считает улучшение материального положения населения региона, инвестиционную стратегию покупателей на дальнейшее сдачу приобретенных квартир в аренду.

Ранее сообщалось, что в Украине в период мая-июня ожидается существенное подорожание недвижимости. На вторичном рынке наибольший рост цен (до 10%) возможен на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000-го, и удачно расположенных. На первичном рынке ценовая динамика будет похожей.

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