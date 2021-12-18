В Украине произошел бум вакансий для нескольких специальностей: нужны работники без высшего образования

В Украине накануне праздников увеличилось число предложений о временной сезонной работе становиться больше. Произошел бум вакансий для продавцов елок, поваров, охранников.

"Специфика сезонных вакансий состоит в том, что часто компании предлагают ежедневную оплату при таком временном трудоустройстве. Такой формат сотрудничества устраивает работодателей, ведь специфика работы иногда вынуждает их быстро находить людей и справляться с текучкой кадров. Соискателям, с их стороны, ежедневная оплата тоже удобна – у многих людей, которые устраиваются на такие работы, нет значительной финансовой подушки", – рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

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Больше всего таких вакансий сейчас доступно в Киеве, но рост отмечается по всей стране, особенно в городах-миллионниках. Работодатели ищут людей, готовых работать за 700-800 гривен в день. На такой же заработок в день могут рассчитывать и повара, готовящие глинтвейн – популярный зимний напиток, который есть на каждой новогодней ярмарке. Поварам сейчас предлагают в среднем 800 гривен за рабочий день.

Также стало больше вакансий для охранников точек продаж елок – преимущественно, это работа в ночные смены, когда нет активной торговли. Им предлагают вознаграждение в размере 500 гривен за ночь работы.

В Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше. Кроме того, влияет и ситуация в экономике. Программисты могут работать из Украины на международные компании, поэтому зарабатывают они в разы больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.

украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.