В Украине продают опасное масло, фальсификат заполнил рынок: эксперт указал на опасную особенность

В Украине львиная доля масла – фальсификат. В молочные жиры добавляют растительные. С одной стороны, летом количество молока, которое является сырьем для молочной продукции, увеличится. С другой, из-за высоких цен производства фальсификата становится более выгодным.

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий, всего за год цены на масло в Украине выросли на треть. "Летом появляется нормальное питание для коров. Фальсификата летом должно становиться меньше. Но сливочное масло сейчас стоит очень дорого. По сравнению с прошлым годом минимум на треть цены выросли. Сказать, почему так, очень сложно. А чем дороже оригинальная продукция, тем больше шансов фальсификата", – говорит Безрукий.

На глаз и на запах определить фальсификат крайне сложно, добавляет эксперт. "Фальсификация определяется сложно. Когда уровень фальсификации 50-90% растительных жиров, легко определить, но когда уровень меньше 10%, то это сделать сложно даже профессионалам", – пояснил эксперт.

В Украине ситуация с фальсификатом масла плачевная, рассказывают эксперты. По закону и всем стандартам качества оно полностью должно состоять из молочных жиров. Но чтобы сэкономить, производители добавляют в него смесь растительных жиров, в результате появляются "неправильные молекулы" – трансжиры. В случае с маргаринами их нормализуют, а вот в масле этот показатель в подделках может зашкаливать.

Такие жиры приводят к болезням сердечно-сосудистой системы, ожирению и даже к онкологическим заболеваниям. Как рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий, доля фальсификата на рынке составляет до 70%.

"Мы проводили много тестирования масла. К сожалению, ситуация не очень хорошая. Если брать большую выборку разной по цене продукции, до 50-70% – фальсификат. На рынках, в переходах процент фальсификата выше. Среди дорогого масла в супермаркетов подделок меньше", – рассказывает Кальдий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).