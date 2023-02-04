В Украине продают фальсификат масла: у опасного продукта есть два признака

В Украине обнаружили фальсификат масла. Неизвестный производитель подделал продукцию фирмы "Апрель". У фальсификата есть два признака: вместо "Апрель" на упаковке указано ошибочное название "Фирма Апрель". Кроме того, на упаковке - неправильная дата производства (31 марта 2023 года).

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Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Винницкой области. К чиновникам обратилась фирма "Апрель", которая и обнаружила фальсификат своей продукции. Специалисты проверили продукт и признали наличие фальсификата на рынке.

Если вы обнаружите в магазине или супермаркете масло с указанными ошибками в названии и дате производства, необходимо сообщить об этом Госпотребслужбу. Нарушители не только используют чужое название, но и при этом нарушают технологию производства масла.

Масло - самый популярный продукт у фальсификаторов. Дело в том, что при добавлении растительных жиров вместо молочных можно значительно удешивить продукт. При этом такой товар по нормативам больше не может называться маслом.

На время военного положения в Украине отменили плановые проверки качества продуктов. Фактически Госпотребслужбы может проверять качество только в том случае, если к ним обращаются либо сами производители, либо покупатели. В таком случае чиновники должны запросить у Кабмина разрешение на проведение внеплановой проверки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, согласно стандартам маслом можно называть только тот продукт, который на 100% состоит из молочных жиров. При добавлении растительного жира необходимо провести стабилизацию, а сам продукт называть "маргарином".

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