Теряют деньги и работу: что грозит украинцам за использование фальшивых COVID-сертификатов

После ужесточения карантина в Украине продажа поддельных сертификатов о вакцинации превратилась в целую индустрию – справки продают не только в соцсетях, но и в турагентствах и даже в больницах. И это в то время, как смертность от коронавируса в нашей стране достигает рекордных показателей.

Действует несколько масштабных схем.

О том, как работает черный рынок COVID-сертификатов и к чему он приводит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Киберполиция уже зафиксировала сотни случаев продажи фальшивых сертификатов. До тех пор, пока покупатель не использовал фальшивку, он считается невиновным. Но вот продавцу избежать наказания точно не удастся.

Сами прививки от коронавируса бесплатные, их можно без проблем сделать в любом уголке страны. Но украинцы все равно готовы платить от 300 до 2 400 грн за фейковые справки. Большинство продавцов, к которым люди обращаются, – мошенники, они просто берут деньги за документ и пропадают.

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Жительница Херсона Анна работает продавцом в небольшом магазине, трое ее коллег сертификаты уже купили, но сама девушка хотела вакцинироваться по-настоящему.

"У нас уже есть сертификаты, а мне сказали, что вторую дозу только через три недели сделают, потом еще две недели ждать сертификата. И я теперь без работы буду эти пять недель", – возмутилась она.

Вакцинация в Украине стартовала еще в конце февраля, летом доступ к прививкам уже получили все категории граждан. Однако правительство очень вяло проводило информационную кампанию и не смогло донести до всех украинцев тот факт, что для невакцинированных будут действовать ограничения и некоторые из непривитых граждан вовсе не смогут выйти на работу. Теперь же, когда страна постепенно переходит в "красную" зону, украинцы покупают сертификаты – чтобы не потерять рабочие места и не остаться без зарплаты.

По словам Анны, ее знакомые купили сертификаты за 500 грн, но есть якобы и более дешевые варианты. В сети также активно предлагают купить поддельные справки за 2 500 грн и гарантируют, что размещают их в Дії. На самом деле, это возможно только в одном случае – если в схеме замешан врач.

В Министерстве цифровой трансформации, которое занималось созданием Дії, говорят: обмануть систему мошенники не могут. Единственная возможность внести фальшивый сертификат в Дію – найти врача, который оформит вакцинацию, но при этом не будет ее делать. Но и такие случаи полиция может вычислить, тогда врач лишится работы и понесет уголовную ответственность.

В результате Анна все-таки решилась купить справку в сети. Заплатила 1 800 грн, но продавец пропал. "Я много раз писала потом, меня просто заблокировали. Теперь ни денег, ни справки, ни работы", – жалуется девушка.

В полиции уже предупредили, что в "красных", "оранжевых" и "желтых" зонах значительно усилят проверки сертификатов. И для продолжения работы заведениям из "красной" зоны необходимо, чтобы их сотрудники были вакцинированы на 100%. При этом законом предусмотрен штраф как за продажу, так и за использование фальшивок.

Для продавцов – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. За использование поддельных справок и сертификатов – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2 лет.

Купить поддельную справку – попытка обмануть самого себя. Рано или поздно обман вскроется, и за это придется отвечать перед законом. Украинец с купленной справкой не защищен от заражения коронавирусом. И в случае, если вы заболеете, врачи проверят, если ли у вас прививка и какой вакциной вас прививали.