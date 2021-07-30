В Украине появятся новые деньги, а карты будут выдавать повсюду: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах". Он с одной стороны вводит девять разных платежных услуг, а с другой – разрешает Нацбанку выпускать цифровую валюту.

Как говорится на официальном сайте Офиса президента, полностью документ вступит в силу только через 12 месяцев. За это время у бизнеса есть время подготовиться к новым правилам, среди которых:

Электронные деньги будет выпускать Национальный банк. Для этого создадут электронные кошельки. Здесь стоит не путать цифровые деньги и криптовалюты. Главная разница – в документе предусмотрено, что выпуском будет заниматься исключительно Нацбанк, кроме того, это фактически будет та же гривня, но она не будет подкреплена бумажной банкнотой.

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Монополию банков разрушат: некоторые финансовые услуги (в том числе переводы, снятие наличных и т.д) смогут предоставлять любые компании, которые получат соответствующую лицензию. Также можно будет получить привычную карту не только в отделении банка.

Например, выпуском смогут заниматься почтовые отделения, кредитные союзы и т.д. Полный же спектр финансовых услуг, как и сейчас, будет предоставлять только банк.

За всеми компаниями, которые предоставляют финансовые услуги, будут пристально следить. Задача: заставить всех указывать полную информацию о комиссиях, возможных штрафах. Кроме того, если по вине компании перепутают перевод, то за собственный счет должны будут компенсировать расходы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливают специальные устройства, которые помогают считывать карты.

Отметим, в стране увеличилось количество жалоб на блокировку банками переводов даже на незначительную сумму. Финансовые учреждения требуют предоставить документы для того, чтобы провести операцию.