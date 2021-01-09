В Украине повысят пенсионный возраст: кого и когда коснется

В Украине с апреля повысят пенсионный возраст для женщин с 59,5 до 60 лет. При этом уже с 2022-го требования по стажу увеличат до 29 лет. Все, кто не сможет выполнить это требование, будут работать до 63 или 65 лет.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании". Так, повышение пенсионного возраста в апреле коснется всех женщин, которые после апреля будут достигать 60-летия. При этом требования по стажу приведут к повышению пенсионного возраста только для тех, кто его не выполнил.

Так, с 2022-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Отметим, в Украине пенсионный возраст один из самых низких в Европе. Во многих соседних странах возраст выхода на заслуженный отдых уже повысили до 63-65 лет. Вместо пересмотра правил для всех с 2017 года действуют гибкие правила: те, кто не выполнил требования по стажу, будут выходить на заслуженный отдых позже. А остальные могут, как и прежде, получать пенсию с 60 лет.

Как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.