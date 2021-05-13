В Украине повысят часть налогов: в Кабмине рассказали, как соберут на 60 млрд больше

В Украине увеличат часть налогов и акцизов для того, чтобы дополнительно собрать в бюджет около 60 млрд грн. Новшества коснутся табачной отрасли, крупных промышленных производителей, рынка топлива.

Об этом говорится в презентации Минфина, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL. Комплекс изменений предусматривает 6 главных новшеств. Так:

увеличат некоторые акцизы (+1,6 млрд грн)

Акциз на алкогольные напитки, экологический налог, рентную плата за использования радиочастотных ресурсов увеличат на уровень инфляции (на 5%). В то же время ставки за использование водных и лесных ресурсов для промышленности увеличат на уровень инфляии промышленной продукции (14,5%).

Запретят делать запасы сигарет перед повышением акцизов (+1,5 млрд грн)

Сейчас накануне повышения акцизов на сигареты производители забиывают склады для того, чтобы после несколько месяцев продавать продукцию, за которую заплатили меньше акцизов. Кабмин предлагает запретить такие действия.

Кроме того:

разрешат проводить проверки , когда есть информация о нарушениях в обороте топлива, запретят снижать стоимость полезных ископаемых (+3 млрд);

перенесут на производителей и импортеров уплату 5% акцизного налога на максимальную розничную цену табачных изделий (+1,9 млрд грн);

внедрят минимальный налог на 1 га сельскохозяйственной земли (+10,3 млрд);

ограничат возмещение НДС для посредников в продаже потребительских товаров (+3 млрд грн).

"Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем: противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создание прозрачной конкурентной среды, повышение эффективности использования экономических ресурсов страны", – пояснил во время представления законопроекта министр финансов Сергей Марченко.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.