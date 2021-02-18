В Украине подорожают сигареты: озвучена цена

Сигареты в Украине будут дорожать на 20% ежегодно. Благодаря этому контрабанда сигарет на границе может быть полностью уничтожена.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "Каждый год до 2025 года будет добавляться 20% их стоимости. Это связано с увеличением на 20% акцизов на табачные изделия, а также с обязательствами, которые Украина взяла на себя, когда мы подписывали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом", – пояснил он.

По словам эксперта, в частности, Украина должна привести акцизную политику в соответствие с европейскими стандартами. "В Европе более высокий уровень акцизов", – заметил Пендзин.

По его информации, на сегодняшний день общий объем акцизов на 1000 сигарет составляет около 1300-1400 гривен. "К 2025 году будет составлять около 3500 гривен".

При этом эксперт указал и на положительный момент. Уравнивание стоимости сигарет в Украине и в Европе приведет к тому, что табачная контрабанда на границе прекратится.

"То, что мы сейчас видим на западной границе, как раз является следствием разницы в акцизах, разницы в ценовой политике. К 2025 году все это будет преодолено. Мы больше не увидим очередей на западной границе с передачей пачек сигарет", – отметил он.

Пендзин добавил, что курильщики в Украине уже определенным образом отреагировали на увеличение акцизов на табачные изделия, которое уже наблюдается. "Люди в селах переходят на выращивание собственного табака, а по городам – на электронные сигареты".

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за год, с января 2020 года по январь 2021 года, стоимость сигарет выросла более чем на 20%. Через несколько месяцев каждая пачка подорожает еще на 7-8 гривен.