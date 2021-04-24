В Украине подорожают квартиры: каких цен ожидать

В Украине цены на недвижимость вырастут уже в мае. При этом в результате затяжного локдауна снизился спрос на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках.

Такое мнение UBR.ua выразил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита. "Если говорить об общем снижении спроса в период затяжного локдауна, то на первичном рынке он не превысил 15%, но, повторюсь, есть проекты, где месяц прошел достаточно ровно. То есть без всплеска продаж, но и без каких-либо "ям", – добавил Юрий Пита.

Стоимость таких квартир в период локдауна выросла на 3-5%, на остальные же – цены остаются на прежнем уровне. Покупатели пытаются торговаться, но в общем и целом продавцы не готовы сбрасывать цену, так как не для этого никаких обоснований: локдаун подходит к концу.

"Мы ожидаем, что в страстную неделю произойдет незначительный всплеск покупательской активности, связанный с приближением Пасхи и майских праздников. Естественно, в официальные выходные дни нотариусы и ЦПАУ работать не будут. Но в остальные дни, которые также будут являться выходными, рынок, пусть и с невысокой динамикой, но будет активен", – прогнозирует Юрий Пита.

На первичном рынке глобального проседания, как это было год назад, не произошло, отмечают риелторы. Вместе с тем существенной активности девелоперов по предоставлению скидок в качестве стимулирования спроса также не наблюдается.

То есть особых проблем с продажами на первичном рынке не произошло. Естественно спрос неоднороден, популярностью пользуются качественные проекты в удачных локациях и с возможностью приобрести квартиру по выгодным условиям рассрочки, говорит эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году может подорожать на 20% аренда квартир в бюджетном сегменте. Несмотря на ужесточение карантина, количество сделок растет. Также меняется и структура спроса. С каждым годом все больше желающих арендовать жилье в новостройке.