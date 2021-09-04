В Украине подорожало молоко: сколько еще будут расти цены

В Украине выросли закупочные цены (на 0,3 грн/кг) на молоко, а ключевой причиной является ситуация на внутреннем рынке. Так, наблюдается уменьшение предложения сырого молока. При этом подорожание будет продолжаться в течение следующих двух месяцев.

Также вырастут и розничные цены на молочную продукцию. Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока (АПМ) Владимир Андриец, сообщает SEEDS.

"Сейчас зафиксированы следующие средние цены на молоко-сырье: екстрасорт – 10,65 грн/кг (+20 коп.), высший – 10,50 грн/кг (+30 коп.), первый – 10,30 грн/кг (40 коп.) без НДС. Средние цены на крупные и средние партии продукта екстрасорта по регионам: север и центр – 10,8 грн/кг, юг – 10,9 грн/кг, восток – 10,75 грн/кг, запад – 10,70 грн/кг", – сказал специалист.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, молочная продукция до конца текущего года может подорожать на 2%. Ключевые причины повышения цен – увеличение себестоимости производства молочных товаров и продуктовая инфляция.

Существующие программы государственной поддержки фермеров и импорт коров уже не справляются с масштабами сокращения их поголовья у фермеров. Одним из методов стабилизации цен на молочную продукцию в Украине является импорт коров или нетелей.