Цены на овощи для борща "взлетели" – и продолжат дорожать

В Украине выросли цены на практически на все группы продуктов. Более того, по слова экспертов подорожание продолжиться и в дальнейшем. В частности, существенно подорожали овощи из т.н. "борщевого набора". К примеру, капуста белокачанная выросла в цене на 54%.

Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Инна Сало, сообщает пресс-служба Института. Она отмечает, что прежде всего, рост цен вызван правительственным увеличением с января 2021 года тарифов на:

электроэнергию – из-за отмены льготного тарифа (+36,6%);

водоснабжения (+10,9%);

водоотвода (+17,3%).

Впрочем, на рост цен повлияли и другие факторы. В частности, повышения:

Видео дня

цен на энергоносители;

платы за аренду помещений и коммунальных услуг в целом;

уровня заработной платы работников;

транспортных расходов, в частности, бензина А-95.

"Повышение затрат на указанные направления заставило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое – до 10%", – говорится в сообщении.

Цены на овощи для борща "взлетели"

Среди овощей т.н. "борщевого набора" в начале января 2022 года больше всего подорожала капуста белокачанная – на 54%, до 12,09 грн/кг. Кроме нее в цене выросли:

картофель – на 1%, до 8,76 грн/кг;

лук репчатый – на 26%, до 12,09 грн/кг;

морковь – на 11%, до 9,98 грн/кг.

"По расчетам, в первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен – в зависимости от вида овощей – на 15-25% против цен на начало 2022 года. Стоимость борща в январе 2022 более чем в 2 раза превысила показатель января прошлого года", – отмечают в Институте.

Тепличные овощи тоже подорожают

Цены на тепличные овощи в Украине могут резко подняться. При чем, уже в зимне-весенний период 2022 года.

"Ценовой скачок предполагается очень ощутимым. Настолько, что для большого числа украинских потребителей свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны", – отметила Сало.

В Украине не хватает овощехранилищ

В свою очередь, экономист Олег Пендзин рассказал Еспресо.TV, что к зимнему удорожанию "борщевого набора" привела нехватка овощехранилищ. По его словам, из-за этого поставки овощей на внутренний рынок Украины уменьшаются, что провоцирует их удорожанию.

"Большой объем таких овощей производится в домашних домохозяйствах. И для их хранения в Украине катастрофически не хватает хранилищ. Поэтому даже при достаточно большом урожае Украина сталкивается со значительным резким сокращением поставок продукции местного производства. Это отражается на ценовой динамике", – отметил он.

Как будут дорожать важные продукты

По прогнозам Института, в I полугодии 2022 сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы. Цены вырастут, как минимум, на 15-20%.

Также подорожает хлеб. "В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5-7% до 15-20%. С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию на 10-25%", – отметили в Институте.

Вырастут в цене и другие продукты. Ожидается, что:

подсолнечное масло подорожает в пределах 20%;

цена на гречневую крупу может вырасти на 15-20% – и превысить 65 грн/кг;

на крупу ячневую – на 10-12%;

на пшенную – на 10-15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы тратят аж 36% от зарплаты на продукты. Больше из всех стран Европы показатель лишь в России – там платят больше всего – 45,6%, Беларуси – 42,6% и Молдове – 41,7%. Граждане стран ЕС тратят в разы меньше. Люксембуржцы, к примеру, всего лишь 9,4%.

Меньше всего тратят на продовольствие жители Великобритании (6,6%) и Ирландии (7,3%). Чуть больше платят немцы (8,9%).

Всего 10% от заработной платы тратят на еду жители Нидерландов. Вслед за ними в рейтинге идут бельгийцы (10,9%), испанцы (11,8%), французы (12,5%) и португальцы (13,6%).