В Украине подешевела морковь, малина и вишня: озвучены цены овощей и фруктов 

В Украине снижается стоимость овощей и фруктов из-за созревания новых партий. Так, подешевела малина, вишня и морковь. В свою очередь кабачки и черешня в стране подорожали.

Об этом сообщает AgroTimes. Так, на оптовом фермерском рынке "Неждана", что в селе Великие Копани Херсонской области, помидоры продаются по 19-25 грн/кг. Цены на огурцы продаются в диапазоне 9-10 грн/кг.

Также подорожали кабачки – с 6-9 до 10 грн/кг. Цены на картофель снизились с 5.5-10 до 6-8 грн/кг. Кроме того, подешевела морковь – с 10-14 до 10-12 грн/кг, а стоимость свеклы держится в диапазоне 12 грн/кг.

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Раннюю капусту продают по 4 грн/кг, среднеспелые сорта – по 5-6 грн/кг, а желтый репчатый лук нового урожая стоит 5.5-6 грн/кг. Кроме того, дешевеют фрукты и ягоды. Малина упала в цене со 100 до 80 грн/кг, красная смородина – с 60 до 50 грн / кг, вишня – с 45 до 35 грн/кг.

При этом подорожала черешня – с 10-35 до 25-30 грн/кг. В свою очередь абрикосы продаются по 35 грн/кг, а персики по 60 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году будет хороший урожай яблок, причем во всех областях, что поможет сбить цены. При этом единственным спасением может быть, если вследствие невысокой стоимости смогут продавать яблоки на экспорт. В прошлом сезоне на внешние рынки ушло очень мало яблок, потому что на внутреннем была высокая цена.

"Лучше шли Джонагольд и Чемпион, а в конце сезона неплохой спрос сложился на Айдаред. Хуже, думаю, за последние 10 лет продавался Голден. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что был большой урожай этого сорта, а, может, и с тем, что люди стали потреблять больше красного яблока. В каждом хранилище хоть понемногу этого сорта осталось. Он оказался самым проблемным. Сейчас Айдаред продается дороже, чем Голден", – сказал эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL: