В Украине почтовые услуги подорожают на 20%: принято решение

В Украине граничные тарифы на почтовые услуги увеличат на 20%. Такое подорожание коснется тарифов "Укрпочты", которая еще в мае обратилась к регулятора с просьбой поднять цены на 30-40%.

Об этом говорится в опубликованном решении Национальной комиссии по вопросам связи. Старые цены установили еще в 2019-м, с того момента увеличилась инфляция, изменились финансовые показатели предприятия.

"Решение НКРС № 263 от 16.07.2021 предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%", – говорится в заявлении. В соответствии с законодательством государство регулирует только универсальные услуги почтовой связи. Это набор услуг почтовой связи общего пользования: почтовые карточки, письма, бандероли, посылки без объявленной ценности массой до 10 кг.

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В течение последних девяти месяцев "Укрпочта" шесть раз обращалось к комиссию с предложениями о пересмотре тарифов на универсальные услуги почтовой связи. В среднем они предлагали поднять цены на 30-40%.

Отметим, ранее Нацкомиссия по вопросам связи приняла решение отменить процесс принятие законопроекта, который ввел бы жесткие правила для мобильных операторов и запретил бы им навязывать контент-услуги без согласия клиентов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские почтальоны рассказали о своих реальных зарплатах. В небольших населенных пунктах они работают на часть ставки и получают всего несколько тысяч гривен.