В Украине переселенцам раздадут по $1050: как получить и на что можно будет потратить

Датский совет по делам беженцев принимает заявки от украинцев, которые хотят получить грант на открытие собственного бизнеса. Им выделят грант в размере 1050 долларов для каждого. Деньги могут получить переселенцы, которые проживают на подконтрольной территории Украины.

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Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев на официальной странице в Facebook. Цель программы: сделать украинские переселенцев конкурентноспособными на рынке труда. Деньги перечисляют на банковский счет.

Подать заявку можно на сайте организации. На данный момент прием заявок еще не открыт. Однако у украинских беженцев уже есть возможность подготовить документы.

Деньги смогут получить те переселенцы, которые в своих заявках опишут:

понимание реализации бизнес-идеи, ее реалистичность;

наличие необходимого опыта;

сбалансированность бюджета.

Особое внимание уделят семьям, которые имеют социальную или финансовую уязвимость. При этом подача заявки не означает, что украинец автоматически получит 1050 долларов помощи. Из всех заявок выберут лучшие.

Напомним, в Украине переселенцы имеют право на дополнительную ежемесячную выплату на каждого члена семьи (в том случае, если их населенный пункт находится в оккупации ли в зоне боевых действий). Кроме того, действуют десятки международных программ: от роздачи гуманитарной помощи до разовых финансовых выплат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца военного положения и еще полгода после этого в Украине запретили повышать тарифы на коммунальные услуги. Расти не будут цены на газ, отопление и горячую воду. То есть электричество, холодная вода, водоотведение, содержание территорий и т.д. все же могут подорожать.

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