В Украине пересчитали ставки "единого налога" для "ФОПов"

В Украине в связи с повышением минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. грн пересчитали налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОП").

Об этом говорится в материалеOBOZREVATEL. Кроме того, повысился минимальный размер единого соцвзноса (от него до мая возобновили "ФОПов" первой группы).

Налоги для физлиц-предпринимателей

С 1 января увеличатся налоги для физлиц-предпринимателей первой и второй группы. Так, для них увеличится минимальный размер ЕСВ (смотрите ниже) и сам единый налог:

для первой группы: с 210,2 до 227 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных);

для второй группы: с 944,6 до 1 200 грн (20% минимальной зарплаты).

Минимальный ЕСВ

Также с 2021 года в Украине увеличится минимальная ставка единого социального взноса. Она составляет 22% от минималки. Сейчас это 1 039 грн, а будет – 1 320 грн. Такой размер соцвзноса платят украинцы с минимальными доходами и физлица-предприниматели.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты), если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).