В Украине одни из самых низких выплат за вакцинацию – меньше только в Монголии и Сербии

Выплаты за вакцинацию в Украине – одни из самых низких среди проводящих их стран. Среди проанализированных государств меньше платят только в Сербии и Монголии.

Согласно информации "Слово і Діло", самые большие выплаты – в Греции. Там молодым людям за прививку 1 дозой вакцины платят 4,5 тыс. грн (150 евро).

В российской Москве платят гражданам старше 65 лет. За полный курс вакцинации они получают 3,5 тыс. грн (10 тыс. рублей).

Больше, чем в Украине, платят и в ряде других стран. В частности:

в Латвии граждане старше 60 лет в течение 5 месяцев (с ноября по март) в общей сложности получат 3 тыс. грн (100 евро). Выплата будет разбита на 5 равных частей (по 600 грн – 20 евро), которые будут выдавать ежемесячно;

Видео дня

в Нью-Йорке, США, гражданам платят по 2 651 грн (100 долларов) за вакцинацию 1 дозой. Также родителям платят за вакцинацию детей;

в Грузии за прививку 1 дозой вакцины пенсионеры получают по 1 666 грн (200 лари).

Меньше, чем в Украине, согласно данным аналитиков, платят в двух странах. Речь идет о:

Сербии, где гражданам, получившим первую дозу вакцины, выдают 780 грн (3 тыс. сербских динаров);

Монголии, где полностью завершившие курс вакцинации могут получить 570 грн (50 тыс. тугриков).

Раздача тысячи гривень за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства. Он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнесс-залы;

внутренних перевозок.

"Программа, в первую очередь, поддержит этот бизнес – почти 6 тысяч субъектов предпринимательства. Люди же получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривень через Дію, чтобы получить дополнительные услуги", – отметил Шмыгаль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что выплата "тысячи за вакцинацию от власти" не сможет существенно стимулировать потребительский спрос. Однако эти деньги могут спровоцировать рост цен на развлечения и занятия спортом – те сферы, на которые их разрешат тратить. В частности, подорожать могут абонементы спортклубов, билеты на концерты и в кино и т.д.