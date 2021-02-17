В Украине объявить себя банкротами могут только состоятельные лица

В Украине заработал кодекс, который позволяет гражданину объявить себя банкротом и списать долги. Однако воспользоваться этим правом могут не все украинцы из-за слишком высокой стоимости проведения процедуры.

По данным Министерства юстиции, банкротами стали только 38 человек, хотя официально в Украине должниками являются более 760 тысяч граждан. Об этом сообщает ЭП.

Чтобы суд открыл дело о банкротстве, должнику необходимо предоставить справку об оплате услуг арбитражного управляющего за три месяца, который собирает информацию об имуществе должника. На ее основании суд принимает решение о банкротстве или реструктуризации.

В 2021 году месяц работы арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве стоит 11 350 грн. То есть для открытия судом производства необходимо внести 34 050 грн. Если в долгах вся семья, то дело нужно открывать по каждому члену семьи.

Дело о банкротстве можно открыть при наличии долга более 180 тысяч грн. То есть расходы на арбитражного управляющего составляют пятую часть от суммы долга, из-за которого человек идет на банкротство. Для многих, кто оказался в затруднительном положении, эта сумма неподъемная.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября 2018 года Верховная Рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства. Законопроект №8060 устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.