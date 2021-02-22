В Украине обещают новые правила ипотеки: сколько надо копить на квартиру

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который защитит права инвесторов. Они получат больше информации о строящемся здании, а также получат гарантии на жилье. Это позволит банкам выдавать кредиты на такое жилье с меньшими рисками, значит, смогут снизить и ставки.

Об этом рассказал во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля председатель НБУ Кирилл Шевченко. "Общий прирост ипотечного кредитования составил 11%. Ставка по ипотечным кредитам снизилась на 6 пунктов: с 19 до 12,8-16% годовых. В среднем ипотеку берет украинец в возрасте 38 лет. Только четверть получили семьи с доходом менее 20 тыс. грн", – сказал он.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о программе ипотечного пользования в 2021 году. "В январе было начато программу "Доступная ипотека" под 7%. Мы воспользовались тем, что есть такой проект, как программа 5-7-9. Используя инструментарий этой программы, то, что она в прошлом году показала свою эффективность, для программы выдано более 20 млрд кредитов. Их количество составляет более 9 тысяч, значительная часть – на инвестиции", – сказал он.

Марченко отметил, что, учитывая опыт и имеющуюся инфраструктуру, было принято решение, предусматривающее упрощение доступа граждан к ипотечному пользованию. "Это будет стимулировать строительство и позволит гражданам с марта воспользоваться этой программой. Мы хотим выдать 5 млн грн кредитов, и уже 5 тыс. семей смогут этим воспользоваться", – заявил министр.

Для украинцев покупка жилья является труднодоступной, несмотря на рост доходов. Об этом рассказала модератор, народный депутат, председатель межфракционного объединения "За Велике будівництво" Елена Шуляк.

"Всемирный банк разработал методологию, по которой доступное жилье – это то, которое семья из трех человек может приобрести со средним достатком в течение 3 лет. Обычно, берется квартира размером 54 кв.м. Конечно, для каждой страны показатель доступности жилья является разным. В США, для такого города как Кливленд, этот показатель достаточно низкий. для Гонконге он составляет 21 год, для Ванкувера – 20. Можно догадаться, что для украинских городов – для Киева, для областных центров, даже несмотря на то, что растут доходы граждан, украинское жилье для большинства людей является труднодоступным. Я хочу отметить, что в Украине менее 10% граждан могут взять собственные средства, пойти в банк, либо воспользоваться ипотекой чтобы приобрести жилье. Для всех остальных нужно чуть больше 10 лет, чтобы экономить, ничего не покупать, а все собирать деньги для покупки желанных квадратных метров", – рассказала Шуляк.

Она отметила, что доступное жилье представляет собой составную социально-экономического развития. "Мне очень жаль признавать, что в течение последних десятилетий у государства отсутствовала стратегия по обеспечению украинцев жильем, ведь доступное жилье носит не только социальный характер, но и составляющую социально-экономического развития", – добавила депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники бюджетных организаций в 2021 году смогут получить ипотеку под 5%. Остальные украинцы, по словам главы государства, смогут получить кредит на жилье под 7% годовых.

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