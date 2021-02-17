В Украине нашли фальсификат масла у шести производителей

В Украине распространяют фальшивое масло. Только в Киеве за 2020-й в образовательных заведениях обнаружили шесть производителей с некачественной молочной продукцией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило главное управление Госпотребслужбы в Киеве. "Специалистами Главного управления в течение 2020 -го проведены 206 мероприятий государственного контроля (инспекций) в учебных заведениях города Киева и поставщиков пищевых продуктов, с отбором образцов продукции. Во всех случаях выявления нарушений требований законодательства о пищевых продуктах применены соответствующие меры реагирования", – говорится в публикации.

Во время инспекций выявлены производители, которые поставляли в учебные заведения пищевую продукцию, которая не отвечала нормативным документам, а именно: 6 производителей молочной продукции (масло, сыр), несоответствие по содержанию стеринов (фальсификат) 4 производители мясной продукции – не соответствие по бактериологическим показателям; 2 поставщики плодоовощной продукции – несоответствие по содержанию нитратов.

По результатам лабораторных исследований были вынесены решения об уничтожении, отзыв и/или изъятия из обращения пищевых продуктов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).