В Украине налоговая захотела взимать 18% сбор из зарплат за визитки

Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области заявило, что визитные карточки, которые выдаются работникам на предприятиях, должны облагаться налогом. В частности, их стоимость должна включаться в общий месячный доход трудящегося, с которого взимается 18% сбор.

Из-за визиток размер налога не должен сильно вырасти, однако юристы крайне скептически отнеслись к обоснованию налоговой службы. Об этом сообщает UBR.

Адвокат бюро "ЮФ "Семенова и партнеры" Марина Семенова отметила, что включение или невключение визиток в налогооблагаемый доход не должно касаться работника – за него сбор должен заплатить работодатель.

"В этом случае необходимо рассчитать количество визиток, которые выданы отдельным сотрудникам и их стоимость", – заявила Семенова.

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К примеру, в одной из типографий Киева 100 визитных карточек на глянцевом картоне стоят 99 грн. Таким образом, если работник в месяц будет получать по 100 визиток, то работодателю придется дополнительно заплатить с его зарплаты 17,8 грн налога.

В то же время в налоговой не уточнили, будут ли они наказывать работодателей за невключение стоимости купленных визиток в налогооблагаемый доход. При этом Семенова рекомендует предпринимателям при возникновении споров обращаться в суд и отстаивать свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о необходимости усиливать меры и ответственность за неуплату налогов.

По его словам, все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги.