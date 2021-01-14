В Украине на 8% подорожал общественный транспорт: где приходится платить больше
Средняя цена билета в городском общественном транспорте Украины в декабре 2020 года составила 5,5 грн. Это почти на 8% больше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Государственная служба статистики на своем официальном сайте. Больше всего цены выросли в следующих областях:
в Житомирской на 74% – до 6 грн.
в Черновицкой на 52% – до 5,92 грн.
в Ивано-Франковской на 34% – до 6 грн.
во Львовской на 25% – до 7 грн.
в Днепропетровской на 11% – до 4,7 грн,
в Полтавской на 10% – до 4,2 грн.
В Хмельницкой на 8% – до 4,2 грн.
Цены на городской общественный транспорт не только росли, но и падали, в частности, в следующих областях:
в Кировоградской на 22% – до 3,16 грн.
в Сумской на 8% – до 4 грн.
в Винницкой на 2,2% – до 4,3 грн.
в Черниговской на 2% – до 5,5 грн.
Самым дорогим проезд в общественном транспорте остается в Киеве – 8 грн, цена за год осталась без изменений.
Отметим, в Украине после январского локдауна (с 8-го по 24 января 2021 года) перевозчики повысят цену на проезд в маршрутках и автобусах.
Напомним, после введения локдауна в Украине движение городского, внутриобластного и междугороднего транспорта ограничивать не стали.
Как сообщал OBOZREVATEL, директор "Трансгруп" Владимир Назаренко предупредил, что цены по конкретным маршрутам перевозчики будут утверждать после завершения январского локдауна. В Киеве стоимость проезда в маршрутках может вырасти до 12 гривен.