В Украине монету в 15 копеек продают за десятки тысяч гривен: как выглядит

В Украине монету номиналом в 15 копеек продают за 26 тыс. грн. Такая монета считается редкой, так как была пробной. А в экземпляре, который продают за десятки тысяч гривен, также есть особенности в изготовлении.

Это следует из данных аукциона для нумизматов Violity. Отметим, монету в 15 копеек хотели ввести в оборот, изготовили первые партии, однако после приняли решение ее не использовать. Это связано с тем, что таким образом можно было перенасытить монетный ряд.

"Монета отчеканена одной из первых, в листе еще прорезь. У более поздних монет прорезь выкрошена", – говорится в объявлении. Также реверс монеты в отношении аверса развернут на 180 градусов. Это также считается редкой особенностью монеты.

Видео дня

Отметим, продать редкие монеты в Украине можно продать на специализированных аукционах. При этом продавец может указать любую цену, а реальная стоимость определится в результате аукциона.

Также редкие монеты и купюры продают и на других сайтах объявлений. Правда, там зачастую встречаются обычные экземпляры, которые продавцы из-за нехватки знаний считают редкими, а цены значительно завышают.

К примеру, ранее OBOZREVATEL писал о том, как в OLX пытаются продать купюры в 100 долларов за десятки тысяч гривен. На банкноте есть пятно, из-за которого его могут отказаться принимать в некоторых кассах и обменниках. Однако из-за "круглого" номера продавец уверен: стоимость купюры – 50 тыс. грн.