В Украине монету в 10 копеек продают за огромные суммы: как выглядит и сколько заплатят за мелочь

В Украине на аукционах монету номиналом 10 копеек 1992 года выпуска продали по цене в 16,6 тыс. грн. Столько заплатят не за все копейки такого номинала.

Это следует из данных аукциона Violity.com . Так, несколько недель назад такую копейку продали за 16,6 тыс. грн. Всего на аукционе сделали 44 предложения. 29 мая такую же копейку продали уже за 15 тыс. грн.

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Как отмечает портал Monety, за крупную сумму можно продать только монету с особым шламом. В зависимости от разновидности штампа цена варьируется от 20 до 17 000 грн. Поэтому в обиходе или копилке можно найти как обычные 10 копеек, так и редкие экземпляры. Самый редкий и дорогой штамп – 4ВАм.

Что искать:

Выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан).

Гурт с мелкой насечкой.

Оформление монет одинаковое: на аверсе размещен трезубец и надписи "Україна 1992". На реверсе указан номинал "10 копійок". Отличить редкие 10 коп от обычных можно по гербу, количеству и расположению ягод, гурту.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.