В Украине монету, которую дают со сдачей, продают за десятки тысяч гривен: как выглядит

В Украине монету номиналом в 1 гривню 1992 года выпуска продают за 22 тыс. грн. Такие монеты можно получить вместе со сдачей в магазине или найти в копилке. К примеру, ранее ценую монету таким номиналом коллекционер получил вместе со сдачей в АТБ.

Монету разместили на специализированном аукционе Violity. "1 гривня 1992 года с гладким гуртом (без гуртовой надписи)", – говорится в объявлении. Отсутствие надписи на ребре (гурте) монеты также свидетельствует о том, что она является редкой.

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Такие гривни на аукционе встречаются нечасто. Продать по цене выше номинала можно даже копию монеты. За аукционам с настоящей монеты следят более 100 человек.

Отметим, продать на аукционе можно также монеты с браком, те, которые изготовлены в качестве эксперимента и с ограниченным номиналом. К примеру, экспериментальными считаются монеты номиналом в 15 копеек. Их изготовили в небольшом количестве и сейчас можно продать по цене в десятки и тысячи раз выше номинала.

Стоимость формируется на рынке и зависит от многих факторов. Речь идет не только о редкости монеты, но и о покупательной способности коллекционеров.

Редкими считаются также и обычные монеты, которые изготовили с дефектами во время производства. Например, по ошибке выпустили копейку с друмя реверсами или аверсами.

Как ранее писал OBOZREVATEL: