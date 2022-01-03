В Украине монету, которую дают со сдачей, продают за десятки тысяч гривен: как выглядит
В Украине монету номиналом в 1 гривню 1992 года выпуска продают за 22 тыс. грн. Такие монеты можно получить вместе со сдачей в магазине или найти в копилке. К примеру, ранее ценую монету таким номиналом коллекционер получил вместе со сдачей в АТБ.
Монету разместили на специализированном аукционе Violity. "1 гривня 1992 года с гладким гуртом (без гуртовой надписи)", – говорится в объявлении. Отсутствие надписи на ребре (гурте) монеты также свидетельствует о том, что она является редкой.
Такие гривни на аукционе встречаются нечасто. Продать по цене выше номинала можно даже копию монеты. За аукционам с настоящей монеты следят более 100 человек.
Отметим, продать на аукционе можно также монеты с браком, те, которые изготовлены в качестве эксперимента и с ограниченным номиналом. К примеру, экспериментальными считаются монеты номиналом в 15 копеек. Их изготовили в небольшом количестве и сейчас можно продать по цене в десятки и тысячи раз выше номинала.
Стоимость формируется на рынке и зависит от многих факторов. Речь идет не только о редкости монеты, но и о покупательной способности коллекционеров.
Редкими считаются также и обычные монеты, которые изготовили с дефектами во время производства. Например, по ошибке выпустили копейку с друмя реверсами или аверсами.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке;
с 11 ноября ввел в обращение памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". На ней изображен украинский десантник в образе рыцаря в доспехах;
29 октября НБУ ввел в обращение памятную монету "Хотинская битва". Номинал – 5 гривен, изготовлена она из нейзильбера.