В Украине могут перевести валютные кредиты населения в гривню: законопроект

В Верховной Раде могут одобрить конвертацию всех валютных кредитов населения в гривню. Монобольшинство 19 марта проголосовало за законопроект №4475 в первом чтении.

Соответствующий проект закона поддержали 265 депутатов (большинство из которых "Слуги народа"). Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Законопроект направлен на защиту заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Также он должен способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам.

Законопроектом предусмотрено:

распространить нормы законопроекта на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашены;

провести обязательную реструктуризацию на основании закона, условия реструктуризации определить законом;

по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации;

определить исключительный перечень обязательств, которые возлагаются на заемщика по результатам проведения реструктуризации;

установить в течение трех лет запрет принудительно обращать взыскание на жилое недвижимое имущество должника для обеспечения исполнения просроченного обязательства по договору, обязательство по которому реструктуризировано.

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