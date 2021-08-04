В Украине мелочь покупают за тысячи гривен: ценная копейка может попасться любому

В Украине на аукционах продают монету номиналом в 50 копеек по цене от 1000 до 3000 грн. Такие копейки могут быть ценными, если они выпущены не позднее 1994 года и имеют особенности.

Это следует из данных аукциона Crafta.ua. Если на монете выдавленный трезубец, а щит – наоборот "вдавлен", ее цена может достигать даже более 3000 грн. Дело в том, что чеканили такие деньги на Луганском монетном дворе с эскизом, который изготовлен с ошибкой.

К примеру, монету 1994 года (номинал 50 копеек) предлагают купить за 1000 грн. Это в 20 раз выше номинала.

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Копейка 1992 года выпуска такого же номинала продается за 2000 грн. У нее есть особенность: мелкая резьба на ребре и пять виноградинок.

Отметим, большинство редких монет продают на специализированных аукционах. Здесь же в комментариях или на отдельных форумах можно обсудить и оценочную стоимость таких денег. Особым спросом пользуются браки, монеты, изготовленные с помощью эскизов с ошибками.

Редкими считаются даже фальшивые копейки. Их перестали изготовлять из-за того, что стоимость производства выше, чем номинальная цена самой монеты.

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