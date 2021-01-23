В Украине массово закрыли отделения банков

В Украине с января 2020-го по январь 2021-го закрылись 868 банковские отделения. Их осталось всего 7134, хотя еще в 2015-м было более 15 тыс.

Об этом говорится в данных статистики Национального банка. По данным регулятора, больше всего отделений закрыл Ощадбанк, он же является лидером по их количеству.

Как изменилось количество отделений за год:

Ощадбанк с 2327 до 1837

ПриватБанк с 1928 до 1716

Райффайзен Банк Аваль с 496 до 396

УКРГАЗБАНК с 250 до 276

УКРСИББАНК с 284 до 272

Такая статистика связана с изменением бизнеса банков. Если раньше большинство операций проводили именно в отделениях, то сейчас, с появлением мобильного банкинга, банковских приложений, в банк приходят только для оформления тех документов, которые нуждаются в личном присутствии. Также отделениями все еще пользуется та часть клиентов, которая не освоила онлайн-сервисы.

В мире уже появляются банки, которые работают полностью онлайн и не имеют ни одного банковского отделения. В Украине на данный момент это невозможно, по правилам НБУ для того, чтобы стать клиентом финансового учреждения, нужно прийти в отделение с документами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2008 года количество банковских отделений сократилось с 21 089 до 8 002. Только за 2019-й банки закрыли 507 отделений.