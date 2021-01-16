В Украине массово подделывают масло и сыры: изъяты десятки килограмм фальсификата
В 2020 году только в Киеве изъяли из оборота 74 кг фальсифицированной молочной продукции. Чаще всего подделывают масло и сыры.
Об этом говорится на официальной странице Госпродпотребслужбы в Facebook. "Традиционные молочные продукты – это масло, сыры; также кисломолочные продукты, произведенные с применением заквасок на чистых культурах молочнокислых бактерий – ацидофилин, простокваша, ряженка, сметана, творог; кефир – с применением заквасок на кефирных грибках. В производстве традиционных молочных продуктов запрещается использовать жиры и белки немолочного происхождения, а также любые стабилизаторы и консерванты", – поясняют в ведомстве.
Нарушения нашли в продукции:
"Масло сладкосливочное селянское 72,5%" (производитель ООО "Николаевмолпром"),
"Масло сладкосливочное селянское" (производитель ФЛП Матвиенко А.В.),
"Масло сливочное селянское 82,5%" (производитель ООО "Староконстантиновский молочный завод"),
"Масло сладкосливочное селянское 72,5%" (производитель ООО "Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока"),
"Масло сладкосливочное экстра 82,5%" (производитель ФЛП Матвиенко А.В.),
"Масло сладкосливочное 73%" (производитель ФЛП Матвиенко А.В.).
Как ранее писал OBOZREVATEL, фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).