В Украине массово подделывают деньги: названы самые опасные купюры

В Украине массово подделывают купюры номиналом 500 и 200 грн. При этом, поддельные купюры в 1000 грн встречаются крайне редко.

Об этом в комментарии OBOZREVATELрассказал советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. По его словам, легче всего получить фальшивку на сдачу на рынках или при личных расчетах, особенно в темное время суток, при плохом освещении. В банках и больших супермаркетах такой риск – минимальный, ведь они оснащены системами проверки банкнот.

"Когда вы ходите на рынок, старайтесь получить на сдачу меньший номинал: 20, 50, 100 грн. – советует Невмержицкий. – Их подделывают редко, ведь это не целесообразно. Если и попадаются фальшивки, то сделаны довольно кустарным способом, которые легко отличить. Эти банкноты более активно используют, они чаще передаются из рук в руки и теряют свое первоначальное качество".

На первый взгляд отличить качественную фальшивку от настоящей купюры – сложно. Но есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание:

Качество бумаги. На фальшивке она более плотная и не так переламывается;

Графика. Стоит проверить хотя бы водяные знаки.

Если вы хотите полностью защититься от фальшивок, лучше при возможности рассчитывайтесь картой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

Ранее появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.