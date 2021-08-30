В Украине массово фальсифицируют мед: эксперт назвала риски

Большая часть меда, реализуемого в Украине, является сфальсифицированной и может содержать опасные вещества. Его могут разогревать и добавлять сахар, известь и крахмал.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко. "Нормального продукта сейчас очень мало", – отметила она.

По словам эксперта, к украинскому меду, предназначенному для экспорта, предъявляются очень жесткие требования. Он проверяется по многим показателям. Зато качество продукта, предназначенного для продажи внутри страны, практически не контролируется. "У нас не хватает контроля по меду", – констатировала она.

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"Мед на внутреннем рынке очень часто фальсифицирован. Он может быть разогрет. При этом при нагревании выше 40 градусов в меде образуется опасное вещество. В нем могут содержаться некоторые токсичные вещества, которые не допускаются в Европейском Союзе. В мед могут добавлять сахар, известь, крахмал, другие загустители или смешивать мед с сахаром", – предупредила Сидоренко.

По ее словам, фальсифицированный мед можно приобрести как на рынках, так и в сетях супермаркетов, где "очень часто продают мед с добавлением сахара". Правда, в супермаркетах риск приобрести опасный продукт ниже, поскольку "основные показатели будут сохранены".

Эксперт заметила, что обычный покупатель вряд ли сможет отличить фальсифицированный мед от натурального, так как качество продукта можно установить только лабораторным путем. Поэтому она посоветовала покупать мед только там, где можно быть уверенным в его качестве. Например, у пчеловодов, которые наследуют давние традиции.

Сидоренко также предупредила, что "качественный мед дешевым не бывает".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Сидоренко озвучила советы, как выбрать качественное мороженое. В частности, она объяснила, почему следует отдавать предпочтение самому простому мороженому.