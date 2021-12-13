В Украине лоббисты пытаются продавить интересы табачных монополистов: поправку включили в еще один законопроект

В Украине в Верховной Раде отменили правку, согласно которой производителям сигарет хотели дать возможность давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность. Это фактически дало бы производителям больше возможностей, чем у Антимонопольного комитета. Это бы позволило усилить монопольное положение компании "Тедис". Теперь же, как написал на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Холодов, эту же правку пытаются продавить через новый законопроект №5719.

"Я публично прошу коллег обратить внимание на ситуацию с законопроектом 5719. Он стоит в повестке дня на четверг. Поправка 105 к законопроекту 5719 – это скопированный текст поправки 144 к законопроекту 5600, которую мы уже отклонили на прошлой неделе. Одна и та же поправка – очень важная для табачной монополии - была параллельно подана в два законопроекта", – говорится в документе.

В случае голосования структура оптового рынка сигарет изменится. Монополист, который сейчас контролирует примерно 70% рынка (речь идет о коммпании "Тедис", выдавит с рынка другие торговые компании, и доведет свою долю до 85-90%.

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"Поправка предлагала дать производителям сигарет возможность антирыночно давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность, требовать документы, которые являются коммерческой тайной и дискриминировать одни компании в пользу других. Производители сигарет получили бы прав больше, чем есть у Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы", – говорится в документе.

На украинском табачном рынке (данные АМКУ) есть монополист – "Тедис Украина". В сентябре 2020 года КМУ уже хотел отказаться от части государственных функций и передать их табачникам – тогда в интересах монополии через КМУ протащили постановление №840 и едином операторе, которое в сентябре 2021 года суд отменил как незаконное.

"Усиление монополии приводит к росту контрабанды и контрафакта. Собственно, именно это сейчас и происходит на табачном рынке. В предвыборной программе партии Слуга народа речь шла о демонополизации рынков", – пояснил Холодов.

Отметим, в Украине работают четыре крупных табачных производителя: British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. В целом, эти компании производят более 90% сигарет в стране. С 2012-го года свою продукцию они реализуют через "Тедис-Украина", компанию, принадлежащую украинскому олигарху Борису Кауфману, которого прозвали "кошелек Януковича". Также совладельцем называют Игоря Кесаева, это российский олигарх, который находится под санкциями в Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский олигарх Кесаев купил остров в Финляндии. Такую сделку уже назвали покупкой "золотого паспорта": схема, при которой гражданство страны ЕС получают после больших инвестиций в государство. Кроме того, Россия через своего олигарха может оказывать давление на Финляндию.

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